60 دقيقة.. رامي صبري يقلص الفارق لإنبي في شباك الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أحرز مدافع فريق إنبي رامي صبري الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 53، لتصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدف للأهلي، في المباراة المقامة حالياً على ملعب "بتروسبورت" والمؤجلة من الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الشوط الاول قد انتهى لصالح الأهلي بتقدمه بثلاثة أهدف مقابل لاشئ، أحرزهم كل من حسين الشحات ومحمد شري وعمرة والسولية.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسه المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق

خط الهجوم : حسين الشحات - محمد شريف - محمود كهربا

بينما دخل إنبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم فؤاد – رامي صبري – إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار.

خط الوسط: صلاح ريكو – مصطفى "شكشك" – مصطفى شلبي - أحمد العجوز.

خط الهجوم: جون أوبوكا – دينو بيتر.