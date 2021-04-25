بعد ثلاث دقائق فقط.. الأهلي يتقدم على إنبي بهدفين للشحات وشريف

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم الأهلي بهدفين في أول ثلاث دقائق على حساب إنبي، في المباراة المقامة حالياً على ملعب "بتروسبورت"، والمؤجلة من الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف الأهلي الأول حسين الشحات في الدقيقة الأولى من المباراة وتحديداً في الثانية 30، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسه المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق

خط الهجوم : حسين الشحات - محمد شريف - محمود كهربا

بينما دخل إنبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم فؤاد – رامي صبري – إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار.

خط الوسط: صلاح ريكو – مصطفى "شكشك" – مصطفى شلبي - أحمد العجوز.

خط الهجوم: جون أوبوكا – دينو بيتر.