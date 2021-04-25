الصراع يشتعل على الحذاء الذهبي.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في نيوكاسل (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

سقط ليفربول الإنجليزي، في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ظهر السبت، في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف في مرمى نيوكاسل، في الدقيقة الثالثة، ليصل لهدفه الـ20 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وواصل الضغط على متصدر قائمة الهدافين هاري كين، الذي يمتلك 21 هدفا.

وكان صلاح قد الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، مرتين، ويأمل في الحصول على جائزة هداف البريميرليج للمرة الثالثة.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح اليوم:

1- هاري كين، توتنهام، 21 هدفًا.

2- محمد صلاح، ليفربول، 20 هدفًا.

3- برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.

4- سون هيونج مين، توتنهام، 15 هدفًا.

5- باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 14 هدفًا.

6- كالفيرت لوين، إيفرتون، 14 هدفًا.

7- ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 13 هدفًا.

8- جيمي فاردي، ليستر سيتي، 12 هدفًا.

9-أولي واتكينز، أستون فيلا، 12 هدفًا.

10- إيلكاي جوندوجان، مانشستر سيتي، 12 هدفًا.