شريف وكهربا في الهجوم.. تشكيل الأهلي الرسمي أمام إنبي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنبي، في المباراة المقرر إنطلاقها في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب ستاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسه المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق

خط الهجوم : حسين الشحات - محمد شريف - محمود كهربا

على الجانب الآخر، قرر المدير الفني لنادي إنبي، حلمي طولان، خوض مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم فؤاد – رامي صبري – إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار.

خط الوسط: صلاح ريكو – مصطفى "شكشك" – مصطفى شلبي - أحمد العجوز.

خط الهجوم: جون أوبوكا – دينو بيتر.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم محتلاً المركز الثاني برصيد 30 نقطة، جمعها من 13 مواجهة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 3 وخسر مباراة وحيدة.

أما إنبي فيدخل مباراة اليوم محتلاً المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وفي رصيده 24 نقطة، جمعها من 17 مباراة بعدما حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 5 مباريات.