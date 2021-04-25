شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عبد الحليم على ينقذ الزمالك من السقوط أمام مازيمبى في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل فى ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن تكون مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار، وهو ما ينطبق على هدف عبد الحليم على في مازيمبى الكونغولى في دوري أبطال أفريقيا 2002.

نجح عبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك في إحراز هدف يوم 3 نوفمبر 2002 في مرمي مازيمبي الكونغولي كان أحد المفاتيح المهمة لوصول الزمالك للقب البطولة علي حساب الرجاء المغربي في النهائي بالهدف الشهير لتامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق .

مباراة الزمالك ومازيمبي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة 2002، أقيمت في الكونغو يوم 3 نوفمبر، وتقدم فريق مازيمبي بهدف في الدقيقة 43 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 47 ينجح العندليب في إحراز هدف التعادل من عرضية طارق السيد، لتنتهى المباراة بالتعادل 1/1.

وفي مباراة العودة ينجح الزمالك في الفوز بهدفين في القاهرة ليتأهل الي المباراة النهائية ويواجه الرجاء المغربي، ويحصد الزمالك لقب البطولة في استاد القاهرة، وهو اخر لقب دوري ابطال أفريقيا حصل عليه الزمالك في تاريخه حتى الآن.