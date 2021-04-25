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الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة المصري

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القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الأهلى اليوم الأحد التحضير لمباراته ضد المصرى يوم الثلاثاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدورى المصرى الممتاز، فى ظل ضغط المباريات وعدم وجود وقت كافى لمنح اللاعبين راحة بين كل مباراة والأخرى.

وأغلق الجهاز الفنى للأهلي بقيادة بيتسو موسيمانى صفحة مباراة المصرى أمس السبت فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من عمر الدورى، حيث ينوى دراسة الفريق البورسعيدى وأسلوب لعبه تحت قيادة على ماهر، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة وتحضير الهجمة، ومحاولة اختراق صفوف المنافسين، لاستغلالها فى فك شفرات المصرى قبل موقعة الثلاثاء.

وسيطرت حالة من الجدل والخلاف داخل اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بعد طلب الأهلى بشكل شفهى تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له 10 مايو المقبل فى الجولة الـ21 للدورى، بعدما تحدث مسئولو الأهلى مع أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية بالجبلاية ورئيس لجنة الشباب السابق بالأهلى، وطلبوا منه تأجيل اللقاء بسبب ضغط المباريات والخوف على تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات خلال الفترة المقبلة.

ورفض أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية طلب مسئولى الأهلى الشفهى تأجيل مباراته أمام الزمالك، حتى الآن، بسبب ضيق الوقت ورغبة الجبلاية فى إنهاء الدورى فى 30 سبتمبر المقبل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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