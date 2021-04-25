شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال» يتخطى «نيشيكورى» إلى ربع نهائى «برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الإسبانى رافائيل نادال، المصنف الثالث عالميا، إلى الدور ربع النهائى لبطولة برشلونة المفتوحة للتنس، بعد تغلبه على اليابانى كى نيشيكورى، المتوج مرتين من قبل، بواقع (6-0 و2-6 و6-2) فى لقاء استغرق ساعتين و19 دقيقة. واحتاج نادال لإظهار كل إمكانياته للإطاحة بنيشيكورى، المتوج مرتين فى برشلونة عامى 2014 و2015، حيث لم يستعد بعد أفضل مستوياته على الملاعب الترابية.

ورغم انتصار نادال الساحق فى المجموعة الأولى، إلا أن نيشيكورى، المصنف 39 عالميا والذى يحاول العودة لقائمة أفضل 10 لاعبين بعد سلسلة من الإصابات، نجح فى الظفر بالمجموعة الثانية، قبل أن يحسم الإسبانى المتوج 11 مرة فى برشلونة المجموعة الحاسمة لصالحه. وبهذا يحقق نادال انتصاره الـ12 على نيشيكورى، منها نهائى برشلونة 2016، وذلك من أصل 14 مواجهة بينهما.

وسيواجه نادال فى ربع النهائى منافسه البريطانى كاميرون نورى، الذى تأهل بعد انسحاب منافسه البلجيكى ديفيد جوفين للإصابة خلال مباراتهما.

وأكد رافائيل نادال، عقب التأهل لربع نهائى بطولة برشلونة المفتوحة للتنس، على حساب كى نيشيكورى، أنه تقدم خطوة مهمة للأمام. وصرح نادال عقب المباراة: «مررت بأوقات صعبة أمام لاعب صاحب مستوى مرتفع للغاية ويلعب بشكل رائع».

وأضاف «نجحت فى التقدم على حساب نيشيكورى. أنا على الطريق، أعلم المرحلة التى ينبغى أن أخوضها». واعتبر نادال أن خسارته لمجموعة، مثلما حدث فى مباراته الأولى بالبطولة يوم الأربعاء، «تعد أمرا إيجابيا» لأنه يعلم أنه خاض «بطولات قليلة خلال العام الأخير». وتابع: «أحتاج للوقت فى الملعب، أريد أن أمر بهذه الظروف فى الملعب وخلال مبارياتى الأخيرة، نجحت فى تجاوزها وتحقيق الانتصار».