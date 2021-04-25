شكرا لقرائتكم خبر عن «لابورتا» وراء تسريب خطة «السوبر ليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إسبانى، عن مفاجأة بشأن برشلونة فى كواليس بطولة دورى السوبر الأوروبى.

وشارك 12 ناديًا من كبار أوروبا فى تأسيس البطولة القارية الجديدة، قبل أن تعلن 9 أندية انسحابها، بينما يوفنتوس أكد أنه من الصعب إقامة البطولة الآن، فيما لم يتراجع ريال مدريد وبرشلونة.

ووفقًا لبرنامج «كواترو» الإسبانى، فإن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، كان يتناول وجبة العشاء مع خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، قبل 3 أيام من إعلان تأسيس بطولة السوبر ليج.

وأشار إلى أن لابورتا أبلغ تيباس بنبأ تأسيس السوبر ليج خلال هذا اللقاء، لينقل رئيس رابطة الليجا هذه الأخبار إلى ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم.

وأوضح أن تشيفرين قام برد فعل سريع ضد البطولة، عندما علم مبكرًا بانطلاقها قبل الإعلان الرسمى للأندية بـ3 أيام، وهو ما منحه الوقت الكافى للقيام بتحركاته التى نجحت فى النهاية فى تجميد البطولة. وذكر أن الاتحاد الأوروبى عمل مع بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، للضغط على الأندية الإنجليزية وإجبارها على التراجع وترك السوبر ليج.

وكان تشيفرين يعلم أنه بدون فرق البريميرليج ستتعرض البطولة لضربة كبيرة، لأنها تمثل نصف الأندية المؤسسة.

على جانب آخر، قال الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لبرشلونة، إن لاعبيه افتقدوا التركيز فى الشوط الثانى من مواجهة خيتافى، بعدما تألقوا فى الشوط الأول من اللقاء الذى أقيم مساء الخميس الماضى، فى إطار الجولة الـ31 من الدورى الإسبانى، وانتهى بفوز البرسا (5-2).

وأبدى كومان أسفه لتسبب رونالد أراوخو فى احتساب ركلة جزاء لخيتافى، أحرز منها الفريق الضيف هدفه الثانى فى المباراة بالدقيقة (69).

وأضاف: «ركلة الجزاء كانت مؤسفة لأنه فى مباراة مثل تلك لا يجب أن تحدث مشكلات فى النهاية. لحسن الحظ أننا سجلنا بعدها»، حيث أحرز برشلونة هدفين فى آخر 5 دقائق من اللقاء.

وانتقد كومان أداء أراوخو وأوسكار مينجيزا فى بعض اللحظات، مضيفا: «بالتأكيد كنت غاضبا. تغيير أوسكار لم يكن بسبب غضبى منه لأنه إذا كان هناك لاعب يقدم موسما رائعا فهو أوسكار».

وأوضح المدير الفنى لبرشلونة أيضا أن تغيير المدافع جيرارد بيكيه، فى استراحة ما بين الشوطين كان متفقا عليه منذ الصباح.

ومن ناحية أخرى، امتدح كومان أداء الأرجنتينى ليونيل ميسى الذى أحرز ثنائية فى اللقاء، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يبقى «لسنوات كثيرة» فى النادى.