شكرا لقرائتكم خبر عن «كارلا سواريز» تطارد أضواء «رولان جاروس» بعد تجربة صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت لاعبة التنس الإسبانية كارلا سواريز نافارو، المصنفة السادسة عالميا سابقا، إنها أكملت علاجها من مرض ليمفوما هودجكين وشفيت بالفعل.

وفى سبتمبر الماضى، أعلنت سواريز نافارو البالغ عمرها 32 عاما، إصابتها بمرض ليمفوما هودجكين، وهو أحد أنواع سرطان الدم، وتحتاج إلى علاج كيماوى لـ6 أشهر.

وكتبت سواريز نافارو فى حسابها بموقع «تويتر»، حيث أعلنت انتهاء علاجها «خطوة أخرى نحو الأمام».

وأضافت «أشكركم على رسائلكم. كل كلمة دعم منحتنى القوة خلال الأشهر القليلة الماضية، أنا ممتنة للعاملين فى القطاع الصحى الذين يعتنون بنا كل يوم. لقد شفيت».

وكانت اللاعبة الإسبانية، التى تُشتهر بامتلاكها واحدة من أفضل الضربات الخلفية فى التنس، خططت للمشاركة فى أمريكا المفتوحة العام الماضى، لكنها انسحبت من البطولة قبل أسبوع من انطلاقها، لأسباب صحية.

وبعد ذلك بأسبوع أعلنت تشخيص مرضها وأن الأطباء أبلغوها بأنها فى مرحلة مبكرة من المرض.

وكانت سواريز نافارو تحدثت فى نهاية 2019، عن رغبتها فى الاعتزال بنهاية 2020، لكنها الآن ترغب فى مواصلة مسيرتها بعد اضطراب موسمها الأخير، بسبب جائحة فيروس كورونا ووضعها الصحى.

ووفقا لتقرير فى موقع اتحاد اللاعبات المحترفات، تسعى سواريز نافارو للمشاركة فى بطولة فرنسا المفتوحة، حيث ستلعب فى قرعة الدور الرئيسى الذى ينطلق فى 30 مايو وحتى 13 يونيو.

فى سياق آخر، استهل الأرجنتينى فيدريكو ديلبونيس مباريات الدور الثانى لبطولة بلجراد للتنس بالفوز على الصربى دوسان لايوفيتش، المرشح الرابع الأوفر حظا للقب، بواقع 6-3 و2-6 و6-4.

ونجح ديلبونيس، المصنف 84 عالميا، فى الإطاحة بصاحب الأرض والمصنف 37 عالميا، فى مفاجأة بالبطولة.

وقال ديلبونيس بعد المباراة: «كانت مباراة جميلة ومتكافئة، كلانا لعب تنس جيد للغاية فى مراحل مختلفة من المباراة».

من ناحية أخرى، فاز الإيطالى جيانلوكا ماجر على الأسترالى أليكسى بوبرين بواقع 7-5 و6-2 وسيواجه الروسى أصلان كارتسيف الذى فاز على السلوفينى ألجاز بيدن بواقع 6-3 و4-6 و7-6 (7-5).

وفاز اليابانى تارو دانييل على الأسترالى جون ميلمان بواقع 6-3 و2-6 و3-6 فى مباراة تجاوزت الساعتين، وسيواجه فى ربع النهائى الأرجنتينى فيديريكو ديلبونيس.