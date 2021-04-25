شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» يدرس العودة إلى مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مانشستر يونايتد لإعادة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، إلى «أولد ترافورد» خلال الموسم المقبل.

وينتهى عقد رونالدو مع يوفنتوس فى صيف 2022، لكن تزعم العديد من التقارير الصحفية أن اللاعب يخطط للرحيل فى الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإنه أجريت اتصالات بين مانشستر يونايتد وخورخى مينديز، وكيل كريستيانو رونالدو، من أجل عودة النجم البرتغالى إلى «أولد ترافورد» هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس لا يمانع بيع رونالدو قبل عام واحد فقط من نهاية عقده. وأوضحت أنه كى تنجح الصفقة يجب أن يخفض رونالدو من راتبه البالغ 30 مليون يورو سنويًا.

وذكرت أن النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، من أكثر المؤيدين لعودة رونالدو، ولاسيما أنه يرغب فى وضع الشياطين الحمر على منصة التتويج بالبطولات من جديد، وبخاصة فى بطولة دورى أبطال أوروبا.

فى السياق ذاته، كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس يرغب فى العودة إلى ناديه الأسبق مانشستر يونايتد، وهو على استعداد لخفض راتبه للعب مع الشياطين الحمر مرة أخرى.

وينتهى عقد النجم البرتغالى فى يونيو 2022، لكن صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» ذكرت أن رونالدو يفكر فى مغادرة يوفنتوس لأن الموسم لم يمر كما هو مخطط له.

ويعانى «السيدة العجوز» أيضًا من مشاكل مالية، وهذا هو السبب الرئيسى وراء قرارهم الدخول لدورى السوبر الأوروبى مع بعض الأندية الأكثر شهرة فى أوروبا، لكن المشروع استمر 48 ساعة فقط وفشل بعد انسحاب الأندية.

وتشير الصحيفة إلى أن سولشاير اعترف مؤخرًا بأنه يود رؤية كريستيانو رونالدو يعود إلى الفريق الأحمر، بينما قلل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز من شائعات عودته المحتملة إلى ريال مدريد.

رونالدو يتقاضى 31 مليون يورو راتبًا سنويًا فى يوفنتوس، ويحتاج لخفض راتبه للعودة إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا من خروجه.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا سيقبل بخفض راتبه للعودة إلى أحضان «أولد ترافورد»، لكنه لن يقبل راتبًا يقل عن 20 مليون يورو فى السنة.

ويحتاج يوفنتوس إلى ما لا يقل عن 29 مليون يورو من بيع البرتغالى، وسيكون على استعداد لإجراء صفقة تبادلية وجلب بول بوجبا، على الرغم من أن الشياطين الحمر لا يبدو أنهم منفتحون على إتمام هذه الصفقة.