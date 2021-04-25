شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا.. معهد الإحصاء التركي يعلن بالارقام انهيار السياحة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

انخفضت إحصاءات سفر المواطنين الأتراك بنسبة 45.2 % لعام 2020، مقارنة بـ2019.



وأعلن معهد الإحصاء التركي، عن انخفاض العدد الإجمالي للمبيت الليلي بنسبة 26.4 % ، ليبلغ إجمالي ليالي المواطنين المقيميين 109 ليالي، وفقًا لموقع «تي 24» التركي.

كما انخفضت النفقات في نطاق السفر الداخلي بنسبة 34.1 % لعام 2020.