شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستفسر عن مصير إمام عاشور مع الزمالك بعد إيقاف الـ12 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بالاستفسار عن موقف إمام عاشور، لاعب الفريق، من المشاركة في المباريات، بعد تعرضه للإيقاف لمدة 12 مباراة، على خلفية أحداث مباراة قمة الشباب بين الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة لدوري الشباب.

ودخلت عقوبة إمام عاشور حيز التنفيذ الفعلي، رغم إعلان الزمالك رفضها، لكنه غاب عن مباراتي الأهلي والإنتاج للإيقاف، وتقدم الزمالك بتظلم لإيقاف تنفيذ العقوبة لكن لجنة الاستئناف رفضت إيقاف التنفيذ لحين حسم التظلم.

وطلب كارتيرون معرفة مصير مشاركة عاشور في مباريات الزمالك المقبلة، خاصة أنه يتبع في الوقت الحالي سياسة التدوير في التشكيل، وبالتالي يحتاج لكل لاعب بالقائمة البيضاء.

ورفض مسؤولو نادى الزمالك ما تردد داخل أروقة الجبلاية خلال الساعات الماضية حول عدم تقديم النادى الأبيض تظلمًا ضد عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق 12 مباراة، وتغريمه 200 ألف جنيه، والاكتفاء بتقديم تظلم ضد عقوبات 5 لاعبين من مواليد 99.

وكشف مسؤولو النادى الأبيض أنهم تقدموا بتظلم ضد جميع العقوبات الصادرة من اتحاد الكرة على لاعبى فريق 99 وإمام عاشور بعد مباراة الفريق أمام الأهلى، بهدف إلغائها.

وأكد مسؤولو الزمالك أنهم أرسلوا خطابا رسميا لاتحاد الكرة للاستفسار عن موقف إمام عاشور من مباراة القمة الأخيرة بالدورى الممتاز أمام الأهلى، وجاء رد اتحاد الكرة بأن الإيقاف سارٍ لحين النظر فى استئناف الزمالك ضد عقوبة اللاعب، وهو دليل واضح واعتراف من اتحاد الكرة بأن النادى تقدم باستئناف رسمى على عقوبة إمام عاشور.