شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يواجه سموحة ودياً استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال أخر ودياته بمعسكره المغلق بالإسكندرية، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، حينما يواجه نظيره سموحة استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري، وواجه الدراويش نظيره فاركو مساء السبت ثم يواجه سموحة الليلة ثم يعود للإسماعيلية، وفضل الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات عقب العودة للمحافظة غداً الاثنين لمدة 24 ساعة، وذلك ضمن الاستعداد لاستكمال مشواره المحلى.

وتعتبر مواجهة الإنتاج الحربى بمثابة "عُنق الزجاجة" بالنسبة للنادى الإسماعيلى فى الفترة المقبلة، فإما أن تستمر صحوة الدراويش بتحقيق الفوز الثانى تواليًا أو يعود الفريق إلى نتائجه السلبية والتى وضعته فى موقف لا يليق باسمه وتاريخه الكبير فى جدول ترتيب المسابقة .

فى شأن آخر، وصف حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلى المباريات الأربع المقبلة بالأهم هذا الموسم لأنها أمام المنافسين المباشرين والانتصار فيهم سيسهم فى صعود الفريق بجدول الترتيب بجانب تعطيلهم نحو التقدم.

وقال حمد إبراهيم، فى تصريحات للمركز الإعلامى للإسماعيلى، ”الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال فرض نظام داخل وخارج الملعب وتم توقيع غرامات على المخالفين وبالفعل هناك إلتزام كبير من الجميع بهذا النظام”.

وأضاف مدب الدراويش،”لا يوجد فارق بين لاعب ناشىء ولاعب كبير، الجهاز الفنى يقف على مسافة واحدة بين الجميع، من يجتهد ويتألق فى التدريبات سيكون له دورا مع الفريق بغض النظر عن اسمه وعمره ،نقوم باصطحاب عدة ناشئين فى كل مباراة من أجل الاعتياد على الأجواء والنظام لضمان ظهورهم بشكل جيد حال حصولهم على فرصة المشاركة”.

وأتبع لاعب الإسماعيلى سابقا ، ”تم عقد جلسات مطولة مع اللاعبين سواء بشكل منفرد أو جماعى حول قيمة النادى الكبيرة وجماهيريته العريضة وضرورة النهوض من تلك الكبوة وعدم التفريط فى أى نقطة والقتال فى الملعب سعيا لاستعادة المكانة المعروفة بين الأندية”.

وأتم حديثه قائلا :”التوقف حقق استفادة كبيرة اهمها استيعاب اللاعبين لخطط الجهاز الفنى بجانب الارتقاء بالمعدلات البدنية ،لاننظر للنتائج على الإطلاق فى الوديات أهم ما يشغلنا هو تجريب مجموعة من الخطط الفنية وعمل تدوير بشكل مستمر لضمان جاهزية أكثر من لاعب فى كل مركز”.