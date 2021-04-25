شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية .. 2002 / 2003 أصعب دوري في تاريخ الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة، سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات، وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات سواء الدورى أو الكأس أو دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادي الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

ويرصد ”الخليج 365” في السطور التالية حكاية بطولة زملكاوية، من خلال سرد بطولة الدوري المصري موسم 2002 / 2003 والذي حسمه الزمالك بعد الفوز علي الإسماعيلي بهدف نظيف وخسارة الأهلي امام انبي الصاعد حديثا وقتها بهدف نظيف أيضا.

وقبل يوم 23 مايو كان الزمالك يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 64 نقطة خلف الأهلي صاحب الـ66 نقطة، وكان الزمالك يحتاج الفوز مع خسارة الأهلي لحصد اللقب، وأن كان خسارة الأهلي نظريا صعبة، نظرا لأن إنبي وقتها كان أول موسم له في الدورى.

الزمالك حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه حسام عبد المنعم، وظل لاعبوه في ملعب استاد القاهرة يتابعون الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وإنبي المقامة في نفس الوقت، وكان الأهلي متأخرا بهدف نظيف، وبمجرد إطلاق حكم مباراة الأهلي وإنبي صافرة النهاية حتى انفجر لاعبو الزمالك فرحا بدوري كان في تعداد المفقودين من خزينة بطولات الزمالك وهي البطولة رقم 10 في سجل بطولات الدوري بالزمالك.