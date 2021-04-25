شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: "ماعرفش سبب مشادة رمضان صبحي وحسام حسن.. ومش هسأل اللاعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز أن الفوز على نكانا الزامبي أثر إيجابيا على أداء لاعبي الفريق أمام الاتحاد السكندري في الدوري مساء أمس السبت، قائلا: "لو استمر بيراميدز بنفس أدائه أمام الاتحاد سيحقق إنجازًا بالدوري".

وتابع سعيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس: "بيراميدز يسير بشكل مرضي في الكونفدرالية وكأس مصر، لكن لا أنكر أن مسيرة الفريق بالدوري لا ترضي طموحاتنا، لكننا نتمنى أن تتحسن نتائج الفريق في الدور الثاني".

وأضاف المدير الرياضي لبيراميدز أنه لم يفهم إصرار اتحاد الكرة على لعب مباراة الاتحاد السكندري بعد ثلاثة أيام فقط من مباراة خضناها خارج الأرض موضحا: "انا مش بطلب غير تطبيق اللائحة التي تقول إن أي فريق يلعب في البطولة القارية خارج أرضه يمنحه الاتحاد أربعة أيام قبل خوض أي لقاء محلي".

وعن المشادة التي وقعت بين حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري ورمضان صبحي لاعب الفريق، أكد سعيد أنه اعتذر لإبراهيم حسن بين شوطي المباراة لكنه لم يعرف كواليس المشادة، ولن يسأل فيها اللاعب".

وفاز بيراميدز على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري وافتتح التسجيل للفريق السماوى محمد حمدى في الدقيقة 45 قبل أن يضيف إريك تراورى الهدف الثانى في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة ارتقى بيراميدز إلى المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى المصري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.