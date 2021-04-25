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نشرة السبت..الأهلي يتوج بكأس مصر لكرة اليد.. وصلاح يسجل أمام نيوكاسل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم السبت 24 ابريل 2021.

نيوكاسل يضرب ليلة صلاح التاريخية بهدف قاتل يزيد من معاناة بالبريميرليج

ضربة في صفوف الزمالك قبل مباراة البنك الأهلي

بيراميدز يستعد للزمالك بهزيمة الاتحاد ودخول سباق المنافسة

هدية لبرشلونة.. بيتيس يفرض التعادل على

مران الزمالك.. شيكابالا ينتظم.. تأهيل حازم.. وراحة لعبد الشافي

رد رسمي من الزمالك على أنباء تغيير موعد القمة

الأهلي يهزم الزمالك في مباراة مثيرة ويتوج بكأس مصر لكرة اليد

بالفيديو.. هدف وكرة في القائم.. ملخص تألق مصطفى محمد مع جالاتا ضد أنطاليا

الأهلي يحتاج 45 دقيقة لضرب إنبي بالثلاثة في ليلة استعادة الانتصارات

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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