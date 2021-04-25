إكرامي: تواجدي مع بيراميدز فرصة نجحت في استغلالها.. ونعاني من ضغط المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد شريف إكرامي حارس بيراميدز،أن تواجده مع بيراميدز ليس تحدي كما يعتقد البعض، لكن هي فرصة نجح في استغلالها.

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا مساء اليوم السبت على حساب الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن حسابات الأسبوع الـ18 من مسابقة دوري We المصري.

وقال إكرامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" منذ بداية الموسم حاولت استغلال تلك الفرصة من أجل العودة مجددا للملعب وهذا ما حدث".

وأضاف:" المباراة أمام الاتحاد كان لها حسابات جانبيه بسبب خسارتنا في الدور الأول والاتحاد فريق قوي وكان يجب أن نفوز بتلك المباراة".

وتابع:" لم نحصل على 72 ساعة راحة، ولعبنا بعد أقل 48 ساعة بعد العودة من رحلة تنتزانيا لكن فزنا بالمباراة".

وأكمل:" نلعب قاريًا ومحليًا ولم نتعرض لهذا الضغط في وقت سابق، واناشد أن يكون في مرعاة لظروفنا ونحن نلعب قاريا لكن هذا قدرنا ويجب نتأقلم عليه".

وأتم تصريحاته:" الجميع يتحمل المسؤولية وله دور في الفريق ونحاول ننقل خبراتنا ونحاول أن نقوم بدورنا داخل وخارج الملعب لمصلحة الفريق لوصول الفريق في أبعد نقطة في أي بطولة يشارك بها".

وأصبح ترتيب بيراميدز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق ست نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة حاليًا حيث يمتلك الفريق الأبيض مباراتين مؤجلتين، في المقابل توقف رصيد الاتحاد السكندري عند المركز الخامس برصيد 28 نقطة.