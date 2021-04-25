الزمالك: كان من الممكن عدم مواجهة الأهلي بسبب إبراهيم المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال حمادة عبد الباري رئيس جهاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك، إنه كان بإمكانه الاعتراض على مواجهة الأهلي بسبب مشاركة إبراهيم المصري على الرغم هناك اشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف عبد الباري في تصريحات عبر قناة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح الأحد :"كنت من الممكن الاعتراض على عدم مباراة الأهلي لأن إبراهيم المصري كان مصاب بفيروس كورونا وتواجد في المدرجات".

وتابع :"فوجئنا بمشاركة إبراهيم المصري في المباراة، كان من الممكن افتعال مشكلة، لكن سيخضع اللاعب لفحوصات طبيبة مرة أخرى بعد يومين مع معسكر المنتخب وكل شيء هيبان".

وواصل :"لدينا تحفظ أيضًا عن أداء الحكام، لكن بالنسبة لنا قيمة الدوري أكبر من الكأس، وأيضًا سأشارك في بطولة أفريقيا أبطال الدوري والسوبر الأفريقي".

وعن رد فعل الزمالك إذا تبين إصابة إبراهيم المصري بفيروس كورونا، رد :"لا أعرف، لكن كان لدينا حالة مصابة بفيروس كورونا وهو محمد علي وقررنا وقتها أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية للتأكد من سلامته حفاظًا عليه وعلى باقي اللاعبين".

جدير بالذكر أن الأهلي توّج ببطولة كأس مصر للمرة الثامنة في تاريخ القلعة الحمراء حيث جاء هذا التتويج بعد أيام من خسارة الفريق الأحمر لقب الدوري والذي حققه الزمالك للمرة الـ17.