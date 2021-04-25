بعد مفاجأة استقلال..جدول ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا

اختلطت أوراق مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا بعد الخسارة التي مُني بها العملاق السعودي أمام بطل طاجكستان “استقلال دوشنبه” في أكبر مفاجآت الجولة الرابعة مساء أمس السبت، بنتيجة 1/4 بالعاصمة السعودية الرياض.

وتراجع الهلال السعودي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد تلك الخسارة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن استقلال دوشنبه الذي انقض على الصدارة بفضل رباعيته في مرمى الحارس “عبد الله المعيوف”.

وستتشابك المنافسة على احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ دوري أبطال آسيا خلال الجولتين الأخيرتين بعدما نجح شباب الأهلي دبي الإماراتي في هزيمة أجمك الأوزبكي بنتيجة 1/3 في نفس توقيت مباراة الهلال واستقلال، حيث رفع شباب الأهلي دبي رصيده لـ 4 بفارق الأهداف عن أجمك.

ولا تزال فرص أجمك الأوزبكي قائمة مثله مثل جميع فرق المجموعة، سواء في انتزاع الصدارة أو في أن يكون أحد أفضل 5 أندية احتلالاً للمركز الثاني بدور المجموعات.

هكذا صعّب نجوم الهلال – حاملو لقب نسخة 2019 – المأمورية على أنفسهم في الجولتين الأخيرتين تحت قيادة المدرب المؤقت روجيرو ميكالي، بينما كانوا يستطيعون ضمان التأهل إذا ما حققوا الفوز أو التعادل أمام استقلال، والذي كانوا قد هزموه بسهولة بنتيجة 1/3 في مباراة الجولة الثالثة، إلا أنهم دفع ثمن الاستهتار باهظًا.

وسيحتاج الهلال من أجل ضمان التأهل في الجولة الخامسة إلى تحقيق الفوز على أجمك الأوزبكي يوم 27 أبريل الجاري، على أن يسقط استقلال دوشنبه في الخسارة أمام شباب الأهلي دبي.

جدول ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا

استقلال دوشنبه 7 نقاط من 4 مباريات الهلال 7 نقاط من 4 مباريات شباب الاهلي دبي 4 نقاط من 4 مباريات أجمك 4 نقاط من 4 مباريات

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