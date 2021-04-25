كارفاخال: ريال مدريد رفع الضغط عن أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وزيدان لم يُقصر أبدًا!

اعترف الظهير الأيمن الدولي الإسباني “داني كارفاخال” بأن الضغط لم يعد كما كان على أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الجولتين الماضيتين، بسبب سقوط ريال مدريد في فخ التعادل مرتين في غضون أسبوع واحد أمام خيتافي وريال بيتيس.

وعبر مدافع ريال مدريد عن خيبة أمله إثر تعادل الفريق من دون أهداف أمام ضيفه ريال بيتيس، ضمن مباريات اليوم السبت في الجولة 32 من الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أن فريقه تراجع خطوة على طريق المنافسة أمام أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

وقال داني كاربخال عقب المباراة “ريال مدريد خاض لقاء ريال بيتيس من أجل تحقيق الفوز، لكننا لم نقدم ما يساعدنا على تحقيق الفوز، ويبدو أننا تراجعنا خطوة واضحة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم”.

وأضاف داني كارفاخال “جدول المباريات مزدحم للغاية، والإصابات تضر بنا، وأعتقد أن زيدان يقدم ما باستطاعته ويتبع سياسة المداورة، ولكن الحقيقة هي أن الوضع صعب للغاية”

وأتم حديثه “أضعنا فرصة مواصلة الضغط على أتلتيكو مدريد وبرشلونة، لكن لا تزال أمامنا خمس مباريات متبقية في الدوري وسننافس على حصد جميع النقاط الـ.15″.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر أتلتيكو مدريد الذي سيواجه أثلتيك بلباو يوم غد الأحد لحساب نفس المرحلة.

ويبتعد ريال مدريد بثلاث نقاط فقط عن برشلونة الثالث والذي لعب مباراتين أقل من النادي الملكي.

وباتت الفرصة متاحة بذلك أمام أتلتيكو مدريد لتعزيز موقعه في الصدارة والتقدم خطوة أخرى نحو انتزاع اللقب، كما يتطلع برشلونة إلى استغلال الفرصة عبر مباراته أمام فياريال.