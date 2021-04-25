شكرا لقرائتكم خبر عن كاستيلو لاعب يد الأهلي: خسارة الدوري أحزنت الجماهير.. ووجب علينا تعويضهم بالكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمر كاستيلو، لاعب يد الأهلي، أن الله عوضهم عن خسارة الدوري بالتتويج بكأس مصر.

وقال كاستيلو في تصريحات تليفزيونية: «بداية المباراة كانت مهمة جدا للسيطرة والفوز بالمباراة».

وتابع: «ربنا عوضنا عن خسارة الدوري وقدرنا من حصد كأس مصر».

وأتم: «خسارة لقب الدوري أحزنت الجماهير، وكان يجب تعويضهم في يوم عظيم لكل الاهلاوية».

وأحرز الأهلي لقب كأس مصر لكرة اليد على حساب الزمالك، مساء السبت.