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كاستيلو لاعب يد الأهلي: خسارة الدوري أحزنت الجماهير.. ووجب علينا تعويضهم بالكأس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمر كاستيلو، لاعب يد الأهلي، أن الله عوضهم عن خسارة الدوري بالتتويج بكأس مصر.

وقال كاستيلو في تصريحات تليفزيونية: «بداية المباراة كانت مهمة جدا للسيطرة والفوز بالمباراة».

وتابع: «ربنا عوضنا عن خسارة الدوري وقدرنا من حصد كأس مصر».

وأتم: «خسارة لقب الدوري أحزنت الجماهير، وكان يجب تعويضهم في يوم عظيم لكل الاهلاوية».

وأحرز الأهلي لقب كأس مصر لكرة اليد على حساب الزمالك، مساء السبت.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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