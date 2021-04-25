شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأرجنتين: كنا نخطط لمواجهة الفراعنة قبل إجراء قرعة الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث فرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الارجنتين الأولمبي عن المنتخب المصري منافسه في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال باتيستا في تصريحات تليفزيونية: «كنا مخططين لمواجهة منتخب مصر قبل اجراء القرعة، ولكن بعد وقوعنا في مجموعة واحدة أصبح الأمر صعبًا».

وتابع: «سنخطط لخوض مباريات ودية في الارجنتين خلال الفترة القادمة قبل السفر إلى الاولمبياد وفي طوكيو قبل انطلاق البطولة من أجل زيادة الانسجام بين اللاعبين».

وختم: «لم يحدث أي تواصل مع مدربي المنتخبات الأخرى بشأن القرعة».