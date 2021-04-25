شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوجه إنذارا بالرحيل عن ليفربول داخل «ممر الأنفليد» بعد لقاء نيوكاسل.. فيديو وصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي ينفجر غضبا داخل ممر ملعب الأنفليد عقب لقاء فريقه أمام نيوكاسل يونايتد الذي أقيم ظهر السبت 24-4-2021، لسقوط فريقه في اللحظات الأخيرة وابتعاده عن المربع الذهبي.

غضب محمد صلاح داخل ممر ملعب الأنفليد

محمد صلاح بدأت تظهر عليه علامات الغضب عند الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع الذي سجل فيه الفريق المنافس هدف التعادل، ثم استمر غضب صلاح يسيطر على المشهد عقب نهاية اللقاء، فرصدت كاميرات المباراة، محمد صلاح يرفع يديه في إشارة منه لعدم رضاه على أداء فريقه.

وقال موقع ذا صن الإنجليزي إن محمد صلاح محبط للغاية عقب سقوط فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في فخ التعادل وذلك نظرا لتخوفه من عدم تمكن فريقه من الوصول إلى المربع الذهبي الذي يمكنه من خوض منافسات دوري أبطال أوروبا 2022.

غضب محمد صلاح داخل ممر ملعب الأنفليد

واعتبر العديد من الجماهير الحمراء غضب محمد صلاح عقب نهاية مباراة نيوكاسل يونايتد بأنها تعد بمثابة إنذارا شديد في إشارة غير مباشرة لرحيله عن فريق ليفربول خلال نهاية الموسم الجاري خاصة وأن فريقه اقترب من عدم المشاركة في دوري أبطال اوروبا.

اقرأ أيضا: