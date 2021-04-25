شكرا لقرائتكم خبر عن الـ"VAR" ومحمود عاشور تغاضيا عن ركلة جزاء وطرد في لقاء إنبى والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

المباراة – انبي X الاهلي المؤجلة من الجولة الـ13 للدوري الممتاز

الملعب – استاد بتروسبورت

النتيجة - فوز الاهلي 3/1

الحكم - محمود عاشور

المساعد الأول - أحمد صلاح

المساعد الثاني - وائل شعبان

الحكم الرابع- محمد السعداوي

ثنائى الـ"VAR" - نادر قمر الدولة – سعيد حمزة

الـ"VAR" يتدخل حسب رؤيته وليس طبقا للبروتوكول

كانت كابينة الـ"VAR" على موعد بالتدخل في أكثر من قرار مؤثر، طبقا للبروتوكول، أبرزها ركلة جزاء إنبى في الدقيقة 52 ولمسة اليد على مصطفى شلبى في الدقيقة 36 في الوقت الذى أغفل الـ"VAR" التدخل في ركلة جزاء لصالح محمد شريف في الدقيقة 35، كذلك في اللعب بقوة زائدة "طرد" من صلاح ريكو مع السولية في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.





اللياقة البدنية (المرونة - الرشاقة - الارتداد السريع)

ظهر الحكم بمستوى متواضع بدنيا، وكان يجد صعوبة في متابعة الهجمات المرتدة السريعة، وحاول التواجد بالمكان المناسب عاشور كان فى اختبار صعب بعد

نجاح طاقم حكام القمة فى إدارة المباراة، مما حمّله عبء الظهور بمستوى طيب، ليؤكد أن التحكيم المصرى استعاد الثقة، لكنه كان متواضعا فنيا وبدنيا، واعتمد

على الـ"VAR"، ولكنه تمتع بشخصية هادئة، وتعامل مع الأحداث بخبرته، ولم يسمح بالاعتراض خلال فعاليات اللقاء.

تقدير الأخطاء ركلة جزاء صحيحة وتغاضى عن أخرى

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 24 مخالفة في تقدير مناسب، أبرزها ركلة جزاء صحيحة للفريق البترولى إلى جانب لمسة يد على مصطفى شلبى بفرمان من الـ"VAR"، في الوقت الذى أغفل الحكم والفار عن ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 30، وتغاضى عن طرد صلاح ريكو في الدقيقة 67.

إنذاران (تغاضى عن اثنين - طرد)

الحكم أشهر البطاقة الصفراء بواقع إنذار لكل فريق من إنبى مصطفى شلبى، ومن الأهلي سعد سمير، في الوقت الذي أغفل طرد صلاح ريكو، ويعد محمود عاشور من الحكام الكبار وأصحاب الخبرات، ولذلك كنا ننتظر منه مستوى فنيا وبدنيا وإداريا أفضل كثيرا مما ظهر عليه داخل المستطيل خلال فعاليات اللقاء الذي كانت نتيجته سهلت مهمة عاشور، لكنه لم يستغل هذا.

المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد على الرغم من أنه هناك 3 حالات تسلل في اللقاء، إلا أنهم سمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال المباراة، كما تعاونوا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهم طبقا للقانون.

الحكم الرابع

أدى مهامه بشكل جيد، وسيطر على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 24 خطأ - 10 ركلات ركنية – 3 حالات تسلل - ركلة جزاء – إنذارين – 4 أهداف.

الدرجات: الحكم 7.5 ، المساعد الأول 8.0 ، المساعد الثاني 8.0 ، الحكم الرابع 8.0 ، ثنائى الـ"VAR" يحصلان على 7.5



