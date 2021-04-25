شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأرجنتين: نتشوق لمواجهة مصر في الأولمبياد.. ميسي صاحب قرار المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق استيبان سولاري، المدرب العام للمنتخب الأولمبي الأرجنتيني، على قرعة أولمبياد طوكيو، بعدما وقع منتخب التانجو في مجموعة قوية تضم مصر وإسبانيا وإستراليا، قائلا: "الدورة ستكون صعبة وكل المنتخبات قوية ومرشحة للتأهل، ونحن حصلنا على ذهبية الأولمبياد مرتين من قبل، لذلك نحن جاهزون للتحدي".

وتابع سولاري، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع إبراهيم فايق، على فضائية أون تايم سبورتس: "مجموعتنا ليست بالصعبة للغاية، لكنها تضم منتخبات لها تاريخها الكروي الكبير، ومنتخب إسبانيا من الفرق القوية التي تضم أفضل العناصر في أوروبا".

وعن منتخب مصر منافس الأرجنتين في الأولمبياد، قال سولاري إن مصر تطورت كثيرا في آخر 3 سنوات، وتملك نجوم على مستوى عال بدليل حصدها اللقب الأفريقي وتأهلها للأولمبياد عن جدارة واستحقاق.

وأضاف المدرب العام للمنتخب الأولمبي الأرجنيتني، أن الأرجنتين ستلعب بكل ما لديها لتحقيق إنجاز للشعب الأرجنتيني، نتمنى انضمام ميسي لنا، لكن القرار قراره الشخصي ولا دخل لبرشلونة في ذلك، كل الأبواب مفتوحة، لكن حتى الآن لا يوجد قرار واضح بخصوص انضمام ميسي لقائمة المنتخب الأولمبي في دورة طوكيو".

وتابع سولاري، إنه يتشوق لمواجهة منتخب مصر في وجود محمد صلاح في قائمة الفراعنة، موضحا أن وجوده سيعطي للمواجهة رونقا خاصا، نفكر في مصر ونعرف تاريخها، ولن يكون الفوز عليها سهلا.

ومن المقرر أن تقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

ويتأهل فريقان من كل مجموعة في الأولمبياد إلى دور الثمانية والذي سيقام بنظام خروج المغلوب حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو بصفته بطلًا للقارة الأفريقية في بطولة تحت 23 عاما، والتي أقيمت في القاهرة، وصعد معه منتخبا كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.