شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يعلق على قرار إيقافه ويهاجم اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرار ايقافه من قبل اتحاد الكرة المصري وتغريمه عقب الاعتراض على قرارات الحكم محمد الصباحي في مباراة الأهلي وسموحة.

وقال عبدالحفيظ خلال تصريحات إذاعية: «إيقافي بسبب مداخلة في الراديو أغضب أحد المسئولين فقرر إيقافي».

وعن ضغط المباريات قال: «للمرة الأولى في التاريخ يلعب فريق 10 مباريات خلال شهر واحد».

وأكمل تصريحاته: «.يوم 24 مايو 2019 كانت رغبتنا ورغبة كل الأندية، كان لبتروجت مباراة وحيدة ضد المقاولون، والجونة مباراتين ضد الإنتاج والزمالك، والأهلي ضد المقاولون والزمالك».

وواصل: «في هذا الموعد أنهت جميع الأندية مسابقة الدوري، طلب مندوبو الأندية أن يلعب الزمالك كل 3 أيام، قلنا من غير المنطقي أن ننتظر شهرين لحين ينهي الزمالك مبارياته. وقال لنا أحمد مجاهد حينها»ولماذا يكتفي باقي الأندية بمشاهدة الزمالك وجدوله مضغوط قبل مباراته في نهائي الكونفدرالية؟«.

وواصل: «الجونة انتظر شهرين حتى يخوض مباراة الزمالك، لماذا تغير المنطق؟ سؤال آخر مباشر: لماذا تم إيقافي؟».

وأنهى تصريحاته: «سؤال لمحمد الصباحي ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، لقد اعترضت بشكل غير طبيعي وحصلت على إنذار، هل الإنذار عقوبته الإيقاف وغرامة 50 ألف جنيه؟».