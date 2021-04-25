شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة عن طلبات تأجيل القمة: «الأهلي والزمالك دايمًا عاملين مشاكل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أنه مع إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك 10 مايو المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب مسؤولو القلعة الحمراء، في تأجيل اللقاء بسبب ضغط المباريات على الفريق في الفترة الحالية، خاصة أنه ستكون لديه مباراة هامة في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أنا لست مع تأجيل مباراة القمة، ويجب على اتحاد الكرة أن يتمسك بإقامة المباراة في موعدها».

وأضاف: «الأهلي والزمالك دايما عاملين مشاكل في الكرة المصرية، سواء بالمطالبة بتأجيل المباريات أو الاعتراض على العقوبات».