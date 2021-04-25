شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار بعد التتويج بكأس اليد على حساب الزمالك: «هذا هو وضع الأهلي الطبيعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام الطيار، حارس يد الأهلي، أن التتويج بالكأس وضع الأهلي الطبيعي.

وقال الطيار في تصريحات تليفزيونية: «الحمد لله على المكسب، هذا هو وضع الأهلي الطبيعي».

وأكمل: «في بداية ونهاية المباراة كنا رجالا، وكنا ند بـ ند مع الزمالك في الدوري».

وأضاف: «تمكنا من الوقوف مرة أخرى خلال 4 ايام بعد خسارة الدوري وهذا هو معدن لاعبي الأهلي ووضعه الطبيعي».

وأتم: «الزمالك توج ببطولة ونحن حصلنا على بطولة».

وأحرز الأهلي بطولة كأس مصر لكرة اليد بالفوز على الزمالك، مساء السبت.