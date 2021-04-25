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باتيستا: نعمل على ظهور ميسي جديد في الأرجنتين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد فرناندو باتيستا، مدرب منتخب الأرجنتين الأولمبي، على سؤال حول إمكانية ظهور لاعب جديد بقدرات ميسي في التانجو.

وقال فرناندو في تصريحات تليفزيونية: «شخصيا أعتقد أنه من الصعب أن تظهر الأرجنتين لاعبا بقدرات ميسي مرة أخرى».

وتابع: «نحاول إظهار أفضل المواهب، وكنا نقول أنه لا يوجد لاعب مثل مارادونا وظهر ميسي، لا يوجد شئ صعب بكرة القدم».

وأتم: «نعمل على ذلك حتى يظهر لاعبين آخرين، ليست سهلة لكنها غير مستحيلة، نثق في أنفسنا لإنتاج ميسي جديد».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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