شكرا لقرائتكم خبر عن باتيستا: نعمل على ظهور ميسي جديد في الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد فرناندو باتيستا، مدرب منتخب الأرجنتين الأولمبي، على سؤال حول إمكانية ظهور لاعب جديد بقدرات ميسي في التانجو.

وقال فرناندو في تصريحات تليفزيونية: «شخصيا أعتقد أنه من الصعب أن تظهر الأرجنتين لاعبا بقدرات ميسي مرة أخرى».

وتابع: «نحاول إظهار أفضل المواهب، وكنا نقول أنه لا يوجد لاعب مثل مارادونا وظهر ميسي، لا يوجد شئ صعب بكرة القدم».

وأتم: «نعمل على ذلك حتى يظهر لاعبين آخرين، ليست سهلة لكنها غير مستحيلة، نثق في أنفسنا لإنتاج ميسي جديد».