شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: أرفض تأجيل القمة.. وضغط المباريات على الأهلي طبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، بإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك 10 مايو المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب مسؤولو القلعة الحمراء في تأجيل اللقاء بسبب ضغط المباريات على الفريق في الفترة الحالية، خاصة أنه سيكون لديه مباراة هامة في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أرفض تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ويجب على اتحاد الكرة أن يتمسك بإقامة المباراة في موعدها».

وأضاف: «الأهلي لديه لاعبين بملايين وعلى مستوى عالي من الكفاءة الفنية، لذلك تأجيل غير مبرر»، مضيفًا :«ضغط المباريات على الأهلي أمر طبيعي، لأنه نادي بطل ويشارك في أكثر من بطولة، لذلك لديه 30 لاعبا مميزين».