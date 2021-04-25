شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد عبد الشافي لاعب الزمالك بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تعرض محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف طبيب الزمالك أن عبدالشافي خضع لمسحة طبية خاصة بعدما شعر بسوء حالته الصحية، وجاءت العينة إيجابية.

كما أشار طبيب الزمالك إلى أن عبدالشافي سيخضع للبروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا من أجل التعافي.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.