شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة عن إمكانية تدريب الزمالك: «صعب ومش هلاقي نفسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، أنه من الصعب عليه العمل في نادي الزمالك.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «سيكون من الصعب على تدريب نادي الزمالك، خاصة أنني أحد أبناء النادي الأهلي»، مؤكدًا: «مش هلاقي نفسي في تدريب النادي الأبيض».

وأضاف: «نادي الزمالك، أولى بأبناءه، وهم الذين سيتحقون تدريب الفريق الأبيض، وليس أي نجم أهلاوي سابق».

وعن مباراة الأهلي وإنبي قال: «موسيماني استوعب الدرس من مباراة سموحة، التي خسر فيها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وكان مركز في المباراة».

وتابع: «الأهلي بدأ مباراة اليوم بالضغط على انبي منذ الدقيقة الأولى، وكان هناك شراسة هجومية، وهو ما ساعد الفريق على إحراز ثلاثة أهداف في نصف ساعة».