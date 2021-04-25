شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص فوز الأهلى على الزمالك في كأس مصر وفرحة لاعبي الأحمر بعد التتويج ( فيديو ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي توج بلقب كأس مصر على حساب نظيره فريق الزمالك، بعد أن تغلب عليه في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة د.حسن مصطفى.

بدأ الفريق المباراة بشكل قوي واستحوذ على اللعب وبادر بالتسجيل بعد تألق من عبدالرحمن فيصل وعبدالعزيز إيهاب وأسامة الجزيري، بينما نجح محمد عصام الطيار في التصدي لأكثر من انفراد.

تنوعت هجمات الفريق ما بين الأجناب والعمق، وبذل محسن رمضان وعمر خالد كاستيلو مجهودًا كبيرًا، واستمر فيصل في تنفيذ الرميات الجزائية بنجاح، مع تنفيذ مميز للكرات المرتدة.

مع مرور الوقت تواصل الأداء المميز من جانب أحمد عادل أمام منطقة جزاء الزمالك، وقدم الفريق دفاعًا متوازنًا للغاية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة ١٥-١١.

مع بداية الشوط الثاني استمر الأداء القوي من جانب الفريقين، ورغم نجاح المنافس في تقليص الفارق إلا أن اللاعبين تماسكوا سريعًا ونجحوا في تعزيز تفوقهم، بعد أن تصدى الطيار لأكثر من رمية جزائية مؤثرة.

نجح إسلام حسن في تقديم أداء مميز من حيث الاختراق وتسجيل الأهداف، وهو ما أسهم في استمرار التقدم مع تميز من جانب عبدالرحمن طه في حراسة المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة تألقًا كبيرًا من جانب إبراهيم المصري، والطيار الذي تصدى لأكثر من رمية جزائية في الوقت القاتل، ليستمر تقدم الفريق، إلى أن أطلق حكم المباراة صافرة النهاية بفوز الأهلي بنتيجة ٢٦-٢٣ وتتويجه بطلًا لكأس مصر.