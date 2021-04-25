شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يختار الأفضل في مباراة الأهلي وإنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استحق الفوز على إنبي في بطولة الدوري.

كان الأهلي حق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي قدم أداء مميز للغاية في مباراة انبي، وتحديدًا في الشوط الأول، حيث كانت الأفضلية للفريق الأحمر».

وأضاف: «الأخطاء الفردية للمدافعين، وراء خسارة انبي أمام الأهلي بثلاثية»، مشيرًا: «هناك أكثر من لاعب في الأهلي، ظهر بمستوى مميز في مباراة اليوم على رأسهم حسين الشحات، وعمرو السولية، بالإضافة إلى محمد مجدي أفشة».