شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوج بكأس مصر لكرة اليد للمرة الثامنة في تاريخه بالفوز على الزمالك 26-23 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الفريق الأول لكرة اليد (رجال) بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر، للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 26-23 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /السبت/ في صالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم الأهلي عرضا قويا، ونجح في التفوق على الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 15-11، واستمر تفوق الأهلي في الشوط الثاني، على الرغم من محاولة الزمالك تقليل الفارق في بعض أوقات الشوط الثاني؛ لينهي الأهلي اللقاء لصالحه بنتيجة 26-23.

وكان الفريقان قد ألتقيا - يوم /الإثنين/ الماضي - في مباراة فاصلة لحسم بطل الدوري المصري، الذي توج الزمالك بطلًا به بعد الفوز في اللقاء بنتيجة 18-17.