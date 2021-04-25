اخبار الرياضه

الأهلي يتوج بكأس مصر لكرة اليد للمرة الثامنة في تاريخه بالفوز على الزمالك 26-23

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوج بكأس مصر لكرة اليد للمرة الثامنة في تاريخه بالفوز على الزمالك 26-23 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الفريق الأول لكرة اليد (رجال) بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر، للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 26-23 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /السبت/ في صالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم الأهلي عرضا قويا، ونجح في التفوق على الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 15-11، واستمر تفوق الأهلي في الشوط الثاني، على الرغم من محاولة الزمالك تقليل الفارق في بعض أوقات الشوط الثاني؛ لينهي الأهلي اللقاء لصالحه بنتيجة 26-23.

وكان الفريقان قد ألتقيا - يوم /الإثنين/ الماضي - في مباراة فاصلة لحسم بطل ، الذي توج الزمالك بطلًا به بعد الفوز في اللقاء بنتيجة 18-17.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا