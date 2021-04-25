بالصور.. "نادي القرن" و"القاضية ممكن" أبرز معالم تجديد ملعب الأهلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. نادي القرن والقاضية ممكن أبرز معالم تجديد ملعب الأهلي

الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365

تزين ملعب الأهلي WE السلام بالعديد من الصور الجديدة، في إطار العمل على تطويره خلال الفترة الأخيرة.



ونشر سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات المسؤولة عن ملعب "الأهلي WE السلام"، العديد من الصور الجديدة من داخل الملعب.

الصور الجديدة تضمنت كلمة "القاضية ممكن"، في إشارة إلى الهدف القاتل الذي سجله محمد مجدي "قفشة"، لاعب الأهلي، في شباك الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.

كما حمل الشكل الجديد صورة تحمل اسم "الأهلي نادي القرن"، في إشارة إلى اللقب الذي حصل عليه النادي الأحمر مطلع الألفية الحالية.

وأوضحت الصورة أن الأهلي هو الأكثر تتويجا في الدوري المصري وأفريقيا والعالم خلال القرن الحالي، حيث استعرضت الألقاب التي حصل عليها النادي على مدار تاريخه.

ومن بين الصور التي تواجدت في ملعب الأهلي الجديد، صورة للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، وهو يحمل لقب دوري أبطال أفريقيا 2020.