الأهلي يكرر القبض على الشرطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرر الأهلي فوزه على الشرطة عندما تغلب عليه 2/ 1 في المباراة التي جرت أمس على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الرابعة لفرق المجموعة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وكان الأهلي فاز على الشرطة في الجولة الثالثة الماضية 3/ 0.

ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط من فوزين على الشرطة وتعادل مع الدحيل 1/1 وقبل ذلك خسر من الاستقلال الإيراني 2/ 5.

لم ينتظر الأهلي كثيرا لإعلان تقدمه على الشرطة حينما سجل له هدافه في البطولة (4 أهداف حتى الآن) ونجم المباراة، السوري عمر السومه هدفا سريعا، وتحديدا في الدقيقة الخامسة، إلا أن فريق الشرطة عاد للمباراة عندما أدرك التعادل في الدقيقة الـ26 عن طريق فهد اليوسف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

ويعد هدف الشرطة هو الوحيد للفريق في دور المجموعات حتى الآن، حيث خسر الفريق جميع مبارياته الثلاث الماضية دون أن ينجح في تسجيل هدف واحد.

وفي الشوط الثاني فشلت محاولات الأهلي في تكرار الوصول إلى مرمى الشرطة، وذلك قبل أن يتكفل المتألق عمر السومة بصناعة هدف الترجيح لزميله عبدالرحمن غريب في الدقيقة الـ79.

ورغم تقديمه استقالته من رئاسة مجلس الإدارة أمس الأول، حرص عبدالإله مؤمنة على حضور المباراة.