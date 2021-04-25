شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يكرر القبض على الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الأهلي فاز على الشرطة في الجولة الثالثة الماضية 3/ 0.
ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط من فوزين على الشرطة وتعادل مع الدحيل 1/1 وقبل ذلك خسر من الاستقلال الإيراني 2/ 5.
لم ينتظر الأهلي كثيرا لإعلان تقدمه على الشرطة حينما سجل له هدافه في البطولة (4 أهداف حتى الآن) ونجم المباراة، السوري عمر السومه هدفا سريعا، وتحديدا في الدقيقة الخامسة، إلا أن فريق الشرطة عاد للمباراة عندما أدرك التعادل في الدقيقة الـ26 عن طريق فهد اليوسف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.
ويعد هدف الشرطة هو الوحيد للفريق في دور المجموعات حتى الآن، حيث خسر الفريق جميع مبارياته الثلاث الماضية دون أن ينجح في تسجيل هدف واحد.
وفي الشوط الثاني فشلت محاولات الأهلي في تكرار الوصول إلى مرمى الشرطة، وذلك قبل أن يتكفل المتألق عمر السومة بصناعة هدف الترجيح لزميله عبدالرحمن غريب في الدقيقة الـ79.
ورغم تقديمه استقالته من رئاسة مجلس الإدارة أمس الأول، حرص عبدالإله مؤمنة على حضور المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يكرر القبض على الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.