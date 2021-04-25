استقلال دوشنبه المبتدئ يسلخ جلد الزعيم المتمرس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض الهلال المتمرس إلى حالة انهيار تام أمام فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني -حديث العهد بدوري أبطال آسيا-، وخسر منه 1 /4 في المباراة التي جرت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في إطار الجولة الرابعة لمواجهات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ومدرب المنتخب الأول، الفرنسي هيرفي رينارد.

وتكفل اللاعبان مانوشخر دزاليلوف ومانوشخر سفاروف بتسجيل الأهداف الأربعة للاستقلال، فيما سجل هدف الهلال الوحيد، الفرنسي بافيتمبي قوميز.

أتت الهزيمة القادسية رغم افتتاح الهلال التسجيل في الدقيقة الـ24، فيما عادل الاستقلال النتيجة في الدقيقة الـ39 عن طريق مانوشخر دزاليلوف، وتقدم في الدقيقة الـ44 عبر مانوشخر دزاليلوف.

وفي الشوط الثاني، سجل الاستقلال هدفين سريعين أيضا عن طريق مانوشخر سفاروف في الدقيقة الـ49 والـ53.

وشارك استقلال دوشنبه الهلال في عدد النقاط، حيث بات لكل منهما 7 نقاط.

وعبرت النتيجة عن سوء الحالة الدفاعية للهلال الذي كسب اللقاء السابق في الجولة الثالثة 3/ 1 رغم وجود الأخطاء الدفاعية.

ولم تشفع نسبة الاستحواذ العالية للهلال في كسب اللقاء والانفراد بصدارة المجموعة بعد أن استحوذ بنسبة 78%.

وفي الطرف الثاني لفرق المجموعة، تغلب شباب أهلي دبي على استاد الملك فهد الدولي

على أجمك الأوزبكي 3/ 1، تبادل تسجيلها حارب عبدالله وكارلوس إدواردو وأحمد الهاشمي، فيما سجل لأجمك شوهروه جادو ليتعادل الفريقان في عدد النقاط (4 لكل منهما).

لماذا تعرض الهلال لهزيمة قاسية؟

