استقلال دوشنبه المبتدئ يسلخ جلد الزعيم المتمرس

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وتكفل اللاعبان مانوشخر دزاليلوف ومانوشخر سفاروف بتسجيل الأهداف الأربعة للاستقلال، فيما سجل هدف الهلال الوحيد، الفرنسي بافيتمبي قوميز.
أتت الهزيمة القادسية رغم افتتاح الهلال التسجيل في الدقيقة الـ24، فيما عادل الاستقلال النتيجة في الدقيقة الـ39 عن طريق مانوشخر دزاليلوف، وتقدم في الدقيقة الـ44 عبر مانوشخر دزاليلوف.
وفي الشوط الثاني، سجل الاستقلال هدفين سريعين أيضا عن طريق مانوشخر سفاروف في الدقيقة الـ49 والـ53.
وشارك استقلال دوشنبه الهلال في عدد النقاط، حيث بات لكل منهما 7 نقاط.
وعبرت النتيجة عن سوء الحالة الدفاعية للهلال الذي كسب اللقاء السابق في الجولة الثالثة 3/ 1 رغم وجود الأخطاء الدفاعية.
ولم تشفع نسبة الاستحواذ العالية للهلال في كسب اللقاء والانفراد بصدارة المجموعة بعد أن استحوذ بنسبة 78%.
وفي الطرف الثاني لفرق المجموعة، تغلب شباب أهلي دبي على استاد الملك فهد الدولي
على أجمك الأوزبكي 3/ 1، تبادل تسجيلها حارب عبدالله وكارلوس إدواردو وأحمد الهاشمي، فيما سجل لأجمك شوهروه جادو ليتعادل الفريقان في عدد النقاط (4 لكل منهما).
لماذا تعرض الهلال لهزيمة قاسية؟
- نجاح حارس استقلال دوشنبه رستم يتيموف في التصدي لهجمات الهلال المتتالية في الشوط الأول مما أكسبه ثقة في نفسه.
- عجز الهلال في الحفاظ على تقدمه.
- تكرار الأخطاء الدفاعية.
- سوء استثمار الوصول المتكرر لمرمى الخصم.
- إجادة الخصم الارتداد السريع.
- عدم فاعلية التبديلات في الشوط الثاني.
- سوء التغطية والوقوف الخاطئ لعبدالله المعيوف.
- خروج اللاعب المؤثر سالم الدوسري مصابا في الدقيقة الـ 65.
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