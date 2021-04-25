كلوب: الدوري (الفاشل) حطم سمعة ليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورجن كلوب بأنه عانى من تحطم سمعة النادي عقب مشاركته في تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي، قبل أن يفشل مخطط إطلاق البطولة. وقال «لا أهاجم المعارضين للبطولة أو المحتجين، كان فوزا عظيما لمشجعي كرة القدم، الجزئية التي عانيت منها هي رؤية النادي الذي أحبه والذي أطلق عليه بيتي، يتحطم».



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