كومان يتوقع البقاء مع برشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع الهولندي رونالد كومان البقاء في منصب المدير الفني لبرشلونة في الموسم المقبل. وتولى كومان تدريب برشلونة بعقد يمتد لعامين بدءا من أغسطس الماضي خلفا لكيكي سيتين، لكن أثيرت تكهنات بشأن إمكانية رحيله عقب نهاية الموسم الحالي بعد إجراء الانتخابات الرئاسية للنادي أخيرا. وفاز خوان لابورتا بمنصب رئيس برشلونة في الانتخابات التي جرت مؤخرا بعد تأجيلها. وقال كومان أمس «الرئيس أظهر مساندته وثقته منذ اليوم الأول، ولحين تغير هذه الأمور فأنا أعتقد أنني سأبقى مع الفريق».

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