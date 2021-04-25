صعود واتفورد ونوريتش للدوري الإنجليزي

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وفاز واتفورد على ضيفه ميلوال 1 /0 كما فاز نوريتش سيتي على مضيفه كوينز بارك رينجرز 3 /1 أمس في المرحلة الـ44 من الدوري.
ويدين واتفورد في هذا الفوز لمهاجمه السنغالي إسماعيلا سار الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 11.
وجاء فوز برنتفورد على مضيفه بورنموث 1 /0 في وقت سابق أمس ليؤكد حاجة واتفورد إلى الفوز على ميلوال لكي يرافق نوريتش سيتي إلى الدوري الممتاز بعد أن هبط كلاهما في الموسم الماضي.
وعلى ملعب لوفتس رود، جاءت الأهداف الثلاثة لنوريتش بتوقيع تشافي كينتانا وماكس أرون وإميليانو بوينديا في الدقائق 32 و57 و82 وتكفل ليندون دايكس بالهدف الوحيد لكوينز في الدقيقة 71.
ويتصدر نوريتش الدوري الإنجليزي برصيد 93 نقطة متفوقا بخمس نقاط عن واتفورد الوصيف.
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