شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يستدعي حلاقه ويثير جدلاً في إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استدعى النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الاسباني حلاقه الشخصي أحمد السناوي من إنجلترا كي يرتب شعره في العاصمة الإسبانية استعداداً ربما للمشاركة أمام فريقه السابق تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء وفق ما نشرت الصن.

ونشر الحلاق الشهير صوراً على حسابه في إنستجرام وهو في الطائرة، وكتب تحتها: «الناس يسألونني عن عملي، أنا أقص الشعر، هذا أسلوب حياتي، من اللطيف رؤية أخي عائداً في الملعب وخارجه».

وأثارت رحلة الطيران مسافة 1000 ميل جدلاً في إنجلترا التي تحظر حالياً السفر غير الضروري بسبب فيروس كوفيد -19 فيما تسمح القيود في إسبانيا بالسفر للعمل ما يعني أن هازارد والسناوي لم يخرقا البروتوكول.

ويحظى السناوي بزبائن مهمين مثل بول بوجبا وجيسي لينجارد نجما مانشستر يونايتد وتامي أبراهام نجم تشيلسي لكن تشيلسي منعه في 2017 من دخول ملعب كوبهام.