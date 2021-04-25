شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبياد حلم 7 لاعبين من الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحمل 7 من لاعبي نادي الشارقة الآمال والطموحات في الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2021 عندما يدافعون عن شعار منتخبات الدولة في ألعاب الكاراتيه والتايكواندو والمبارزة والتأهل لتمثيل الدولة ورفع علم الإمارات في المحفل الأهم عالمياً الذي يقام في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويأمل نجم النادي والمنتخب للكاراتيه، مروان المازمي في التواجد في الأولمبياد عندما يخوض إحدى المحطات المهمة والمؤهلة للأولمبياد وهي بطولة البريميرليج للكاراتيه - لشبونة،بينما يخوض زميله سليمان المُلا لاعب الكوميتيه التصفيات المؤهلة للأولمبياد.

ويخوض ثنائي المبارزة محمد المازمي لاعب سلاح الآيبيه وعبد الله السلامي لاعب سلاح السابر رفقة منتخب الإمارات التصفيات الآسيوية.

فيما ينافس ثلاثي التايكواندو المكون من سلطان صلاح وحسن سيد شُبر ونرجس محمد والمشاركين باسم منتخب الإمارات للتايكواندو في التصفيات الأولمبية.

وعبر علي سالم المدفع رئيس مجلـــــس إدارة نادي الشارقة الرياضي عن أن نادي الشارقة الرياضي يفخر بأن يتم اختيار 7 لاعبين لتمثيل الدولة، فارتداء شعار الوطن أمنية كل لاعب للدفاع عنه وتمثيلــه بصـــــورة مشرفة، وتعمل الإدارات في نادي الشارقة بكل ما يملك لرفد منتخبات الدولة في كافة الألعاب بأفضل اللاعبين وخططنا مبنية على تطوير اللاعبين وتأهيلهم بالشكل الذي يؤهلهم للانضمام لصفوف المتتخب في الألعاب المختلفة.

وقال المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية: «وصول 7 من لاعبي النادي للمشاركة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد كان نتيجة خطة أعدتها إدارة الألعاب الفردية واعتمادها من مجلس إدارة النادي ومجلس الشارقة الرياضي».