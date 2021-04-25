شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: شخصية كبرى بجنوب أفريقيا ستتواصل مع موسيمانى لإقناعه بتدريب الأولاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلى السابق، أن هناك اتصالا مهما الثلاثاء المقبل من شخصية كبيرة في جنوب أفريقيا لإقناع بيتسو موسيمانى بتدريب جنوب أفريقيا والرحيل عن الأهلى.

وقال أحمد شوبير، خلال تقديمه لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "وزير الرياضة في جنوب أفريقيا اتصل بالجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى؛ لكى يعود لتدريب المنتخب وتلبية نداء الوطن، ولكن موسيمانى رد بأنه سعيد في النادى الأهلى ويرغب في استكمال رحلته مع المارد الأحمر".

وأضاف أحمد شوبير: "الأهلى حتى الآن لم يتلق أي اتصالات من الشأن الجنوب أفريقى، ومتمسكون باستمرار المدرب بشكل كبير وسعداء بما يقدمه، والعقد بينهما ممتد لسنتين".

وتابع شوبير: "الثلاثاء المقبل سيتم اتصال جديد من شخصية كبيرة في جنوب أفريقيا بمدرب الأهلى في محاولة أخيرة لإقناع بيتسو موسيمانى لتولى تدريب المنتخب".

وكشف مصدر بالأهلي أن مسئولي الاتحاد الجنوب أفريقي ووزير الرياضة الجنوب أفريقي تواصلوا مع موسيماني، من أجل إقناعه بقبول عرض تدريب منتخب بلاده، باعتباره أبرز الأسماء المرشحة لتدريب منتخب الأولاد، وطالبوه بالاعتذار عن الاستمرار مع الفريق الأحمر، ولكن المدرب الجنوب إفريقي لم يحسم موقفه من العرض حتى الآن.

وأكد المصدر أن موسيماني لم يحسم مصيره حتى الآن، سواء بقبول العرض أو رفضه وإعلان استمراره في تجربته مع الأهلي، ومن المقرر أن يعقد مسئولو الأهلي اجتماعا مع موسيماني؛ لمعرفة موقفه من البقاء أو الرحيل لقبول عرض تدريب منتخب جنوب أفريقيا خلال الـ48 ساعة القادمة.

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي متمسكة ببقاء موسيماني واستكمال مشواره مع النادي، ولا توجد نية للتفريط فيه نهائيا، خاصة أنه يسير بخطى ثابتة مع الفريق الأحمر، سواء في البطولة الأفريقية أو الدوري المصري.