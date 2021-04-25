شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد عبد الشافي بكورونا وشكوك بشأن لحاقه بمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، إصابة محمد عبد الشافي ظهير أيسر القلعة البيضاء بكورونا، بعدما جاءت نتيجة تحليل "رابيد تيست" الذي خضع له استعدادا لمباراة البنك الأهلي، إيجابية.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب للبروتوكول الطبي المعتمد من وزارة الصحة للتعافي من كورونا، ليتأكد غيابه عن اللقاء المقبل أمام البنك الأهلي.
كما تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق عبد الشافي بمباراة القمة المرتقب إقامتها في العاشر من مايو المقبل أمام النادي الأهلي في إطار منافسات الدور الثاني بالدوري العام.
وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار "رابيد تيست" بعد انتهاء تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي في الدوري الممتاز.
وخضع جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري بالزمالك لاختبار رابيد تيست استعدادا للمباراة المقبلة في الدوري.
وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية في تدريب اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في الدوري الممتاز.
وقام المدير الفني للزمالك بإجراء تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب لتطبيق بعض الجوانب الخططية والفنية لتنفيذها في المباراة المقبلة، كما حرص كارتيرون على إيقاف التدريب، من أجل توجيه اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.
وحصل محمد عبد الشافي، لاعب الفريق، على راحة من تدريبات الفريق بالتنسيق مع الجهاز الطبي بسبب مرضه.
ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.