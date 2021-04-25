شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يرفض معاقبة لاعبيه بعد السقوط أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو إنبي معاقبة اللاعبين بعد الخسارة أمام الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ومنح مسئولو الفريق البترولي اللاعبين فرصة أخرى لتصحيح النتائج السلبية التي عانى منها في الفترة الأخيرة، حيث لم يحقق الفريق أي فوز آخر 4 مباريات، بعد التعادل أمام المصري البورسعيدى وطلائع الجيش والخسارة أمام الجونة وأسوان.

ووعد اللاعبون مديرهم الفنى حلمى طولان بتصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصارات في المباراة القادمة المقرر لها أمام المقاصة يوم 2 / 5 ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

استعاد الأهلى الانتصارات، وحقق فوزا كبيرا على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 للدورى الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية، فيما سجل هدف إنبى رامى صبرى من ضربة جزاء، وجاءت ثلاثية الأهلى فى الشوط الأول لينجح المارد الأحمر فى تفجير خطوط أنابيب إنبى رغم محاولات الفريق البترولى العودة للمباراة فى الشوط الثانى، لكنه لم يسجل سوى هدف من ضربة جزاء.

بهذا الفوز استعاد الاهلى ذاكرة الانتصارات، بعد السقوط أمام سموحة الجولة الماضية ويرفع الأهلى رصيده إلى 33 نقطة جمعهم من 14 مباراة ويبقى فى المركز الثانى، فيما يتجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة ويحتل المركز العاشر.