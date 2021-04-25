شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يرصد مكافآت استثنائية للفوز على الأهلي.. ويحسم التجديد لعمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الخولي عضو مجلس إدارة المصري، عن رصد إدارة النادي البورسعيدي لمكافآت استثنائية للاعبين والجهاز الفني، لتحفيزهم من أجل الفوز على الأهلي في اللقاء المقبل بالدوري.

وقال الخولي عبر برنامج "التالتة يمين": دخلنا معسكر في بورسعيد بعد مباريات الكأس والفريق دخل معسكر مغلق في برج العرب وكاملين العدد ليس لدينا غيابات، وكان هناك اجتماعاً شمل رئيس مجلس الإدارة والمحافظ مع اللاعبين والجهاز الفني، وحثوهم على الفوز.

أضاف: اللاعبين المتواجدين حالياً على مستوى المسئولية، وهناك مكافأة إضافية في حالة الفوز على الأهلي والمحافظ أيضاً رصد مكافأة إضافية.

واصل: منحنا علي ماهر كل الصلاحيات الفنية داخل وخارج الملعب، هو من أكثر المدربين المجتهدين ويعمل 12 ساعة في اليوم، ويذاكر الفرق التي يواجهها بشكل جيد، وحققنا لعلي ماهر كل عوامل الاستقرار المادي والإداري.

أكمل: "طول ما النتائج جيدة الطموحات بتزيد، والضغط المتواجد على اللاعبين حالياً أمر إيجابي، واللاعبين قابلوا جماهير بورسعيد في الفترة الماضية وعرفوا قيمة النادي بالنسبة لبورسعيد، وأتمنى أن اللاعبين يشعروا بقيمة جماهير المصري".

وعن طموحات المصري في الموسم الجاري قال الخولي: طموحنا التواجد في المربع الذهبي بالدوري ونأمل أن نحصد لقب كأس مصر ولدينا مباراة مقبلة مع أسوان في الكأس.

أضاف: كريم العراقي لم يتلق أي عروض خارجية أو داخلية، آخر عرض كان منذ 7 أو 8 أشهر من أحد أندية البرتغال ولكنه كان ضعيف جداً غير مناسب للنادي واللاعب ونتمنى له التوفيق في الأولمبياد وبعدها سيتلقى عرض أفضل.

واختتم: عمر كمال عبد الواحد لاعب مهم جداً في النادي، وأحبه جداً على المستوى الشخصي، ونحن بصدد التجديد له خلال أيام وتحدثت معه واتفقنا على التجديد بشكل مبدئي.