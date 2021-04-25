شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة تتويج الأهلي بلقب كأس مصر لليد بعد الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسة ”الخليج 365” لحظة تتويج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26 / 23 فى النهائى.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بنتيجة 15 / 11 لصالح الأهلي الذى نجح فى الحفاظ على التقدم والأخذ بالثأر من الفريق الأبيض، بعدما خطف الأخير لقب الدورى من الأهلى الإثنين الماضى.

بدأ الشوط الأول بسيطرة قوية للفريق الأحمر، ولكن سرعان ما بدأ الزمالك محاولات تقليل الفارق فى الجزء الثانى من الشوط وسط تألق الحارسين، إلا أن دفاعات الأهلى خاضت اللقاء بتركيز قوى نجح فى إغلاق المساحات على الزمالك، إلا أن الشوط الثانى شهد ندية قوية بين الفريقين حتى نجح الأهلى فى مواصلة التركيز على هدف مواصلة التقدم لتحقيق اللقب وسط مهارة ملحوظة من حارس الفريق محمد عصام الطيار.

وتأهل فريق الأهلى إلى دور النهائى بالفوز على الزهور 33/32، بينما تأهل الزمالك بالفوز على هليوبوليس 30/29.

ويحضر نهائيات مسابقات اليد أعضاء مجلس إدارة الناديين وبعض من أسر اللاعبين فقط، فى ظل عدم حضور الجماهير، وفقا لقرار اتحاد اللعبة.

وتُوج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

جاءت إقامة مباراة فاصلة بعد تعادل الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة مساء الجمعة، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.