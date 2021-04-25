شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعادل وديا مع القناة 1/1 فى ختام الاستعداد لمواجهة زهرة الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، مع القناة، بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى أقيمت مساء اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار الاستعداد لمواجهة أسوان، المقرر لها الأول من مايو المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى التاسعة والنصف مساءً.

وحرص طلائع الجيش عقب المباراة على الاحتفال بعيد ميلاد الدكتور محمد الاسيوطى طبيب الفريق فى أجواء أسرية للغاية.

وواجه الطلائع نظيره الشمس مساء الخميس، وفاز بهدفين دون رد وديًّا، ثم واجه الإنتاج الحربي مساء أمس الجمعة، وفاز عليه بخماسية مقابل هدف، ثم اختتم ودياته بمواجهة القناة الليلة، ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود مدافعه أحمد علاء المعار من الأهلى فى مباراة أسوان، وذلك بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب علاء عن مواجهة المصرى البورسعيدى بكأس مصر، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الجونة.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا غاليا على نظيره الجونة بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، سجل أهداف الطلائع إسلام محارب فى الدقيقة 30، وناصر منسى فى الدقيقة 47، وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 48، وأضاف الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 81، وأهدر أحمد سمير أيضاً ركلة جزاء تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.

وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 17، ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، بعدما لعب 18 مباراة، فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.