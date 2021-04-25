شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان: نعاني من أزمة مالية ولم نصرف مكافآت الفوز في الدوري والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، عن تعرض النادي لأزمة مادية طاحنة، أدت إلى تأخر مكافآت اللاعبين والأقساط الشهرية وكذلك رواتب الموظفين، وقال أحمد سليمان في تصريحات لبرنامج "التالتة يمين": طموحنا البقاء في الدوري والاستمرار بالكأس وهذه أول مرة منذ عام 90 نصل إلى ربع النهائي، وهذا أمر مهم جداً.

واصل :تحدثت مع الجهاز الفني عقب مباراة الجونة وأكدت على ثقة مجلس الإدارة في الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال عقب الفوز على الجونة في الكأس.

واختتم: ما زالت لدينا أزمة مادية كبيرة جداً وليس لدينا موارد بسبب المستحقات المتأخرة، ولم نصرف أي مكافآت للاعبين سواء بعد الفوز على إنبي أو الفوز على الجونة.

ويستكمل فريق أسوان معسكره المقام فى القاهرة لأسبوع آخر عقب مباراة الجونة فى الكأس، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المرتقبة، والمقرر إقامتها السبت المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويأمل أسوان في مواصلة عروضه القوية في الدوري العام، عقب الفوز الأخير على إنبي في الدولة الماضية التي أقيمت على استاد أسوان، من أجل الحفاظ على فرص البقاء بالدوري في ظل ملاحقة المقاولون العرب له.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 17 مباراة، حيث فازوا في 5 مباريات، وتعادلوا في مثلهم، وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً.